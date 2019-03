Barbara Palvin, il nuovo "angelo"

Un nuovo "angelo" è pronto a solcare le passerelle con indosso le creazioni del noto marchio di lingerie Victoria's Secret. La maison ha infatti scelto la top ungherese Barbara Palvin, nata nella capitale magiara nell'ottobre del 1993, come nuovo volto immagine.

Nel 2012 la Palvin aveva esordito per il marchio sfilando accanto a super top del calibro di Miranda Kerr, Adriana Lima e Alessandra Ambrosio acquistando notorietà. Ancora lo scorso anno aveva bissato partecipando all'annuale defilé andato in scena a New York nel mese di novembre.

Nella giornata di ieri è invece arrivato l'annuncio ufficiale che la inserisce tra gli "angeli" del marchio, ovvero quella esclusiva e ristretta cerchia di modelle che durante gli show sfila indossando le ali e fa da testimonial nelle campagne pubblicitarie sui media.

La stessa Palvin ha voluto rendere nota la scelta pubblicando sul proprio account Instagram un breve video. A corredo ha scritto alcune parole: "Non so da dove cominciare ma ci proverò: non ho mai pensato che sarebbe successo e questa cosa ha superato tutte le mie aspettative. Sono molto felice di annunciare che sono ufficialmente un Angelo di Victoria’s Secret! Grazie per aver creduto in me. Ci sono stati momenti in cui mi facevo scoraggiare dai miei stessi pensieri, ed è stata dura, ma la mia famiglia, la mia squadra, Ed, e tutti quelli che erano lì per sostenermi e confortarmi. Sono orgogliosa di rappresentare l'Ungheria e, soprattutto, tutti voi in questo nuovo capitolo della mia vita! Grazie mille a tutti ancora!".

La top è alta 1 metro e 75, ha occhi blu e lunghi capelli castani. Il suo esordio nel mondo della moda risale al 2006, ad appena 13 anni, dopo essere stata notata mentre passeggiava per le vie di Budapest. Da allora ha posato per decine di servizi fotografici sulle maggiori riviste di moda e ha sfilato per le maison più note. Nel suo curriculum compare anche un'esperienza cinematografica. Nel 2014 ha interpretato il ruolo della principessa greca Antimaca nella pellicola Hercules.

