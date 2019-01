Barbie, la bambola Mattel arriva al cinema. Il live-action si farà

Dopo tanti rumor e indiscrezioni qualche ora fa è arrivata la conferma. Entra in produzione il film dedicato a Barbie, la bambola Mattel più amata da una generazione di ragazzine. La Warner Bros. ha siglato l’accordo e, ad interpretare l’iconica Barbie, sarà Margot Robbie, candidata all’Oscar per il ruolo di I, Tonya.

Oltre a recitare, la biondissima attrice, sarà anche produttrice del film grazie alla sua casa di produzione. “Barbie è uno dei marchi più noti al mondo”, rivela in una nota l’amministratore delegato della Mattel, “siamo molto contenti di essere partner con la Warner Bros. e di portare sul grande schermo il nostro brand. Tutta la fatica è stata premiata”. Fin dal 2009 era in cantiere il progetto di un film su Barbie, ma la Mattel non è mai riuscita a trovare una cosa di produzione disposta a finanziare il progetto. Ora la pellicola trova due partner molto importanti e arriverà nelle sale il prossimo anno.

“Barbie promuove fiducia, curiosità e auto-scoperta” afferma l’attrice Margot Robbie. “Per quasi 60 anni ha permesso alle bambine di crescere e di poter costruire i propri sogni. Sono onorata di prendere parte ad un progetto del genere” conclude. Per Margot Robbie sarà un anno molto impegnato. Oltre al film su Barbie, l’attrice tornerà ad essere Harley Quinn nel franchise DC e, dal prossimo 17 gennaio, arriva al cinema con “Maria, Regina di Scozia”