Batman esiste davvero e salva cani e gatti maltrattati

Batman esiste e vive a Orlando, in Florida. Il suo nome ovviamente non è Bruce Wayne ma Chris Van Dorn. Chris è un ragazzo di 27 anni con due grandi passioni: l’Uomo Pipistrello dei fumetti DC Comics e gli animali. Di giorno Van Dorn lavora come ingegnere del suono, di notte indossa il costume di Batman e salva cani e gatti abbandonati o maltrattati.

La sua storia è diventata virale perché con la no profit che ha creato, Batman4Paws, è stato premiato dalla piattaforma di fundraising GoFundMe come eroe del mese. “ Spinto dalla sua passione per gli animali – si legge nella motivazione del sito – Chris ha lanciato la sua no profit per svuotare i rifugi e salvare gli animali in tutto il paese. E lo sta facendo vestito come il suo supereroe preferito... Batman ”.

Intervistato da MMM, il Batman che protegge gli animali in difficoltà ha raccontato la sua vita difficile: il padre è morto da poco e la mamma è costretta a convivere con un disturbo neurologico. “ A tutti piace il Cavaliere Oscuro – ha spiegato a MMM – e così ho pensato che sarebbe stato il modo perfetto per far capire lo spirito della mia organizzazione no profit: fare buone azioni, diffondere vibrazioni positive, portare gioia alle persone e salvare quanti più animali possibile ”.

Batman esiste e salva cani e gatti in Florida

Con i suoi soldi, Chris si è costruito una “batmobile” adatta a far viaggiare in tutta comodità gli amici a quattro zampe bisognosi d’aiuto ed è pronto ad allargare la sua rete di salvataggio a capre, conigli, maiali e cavalli. Se la campagna di raccolta fondi online su GoFundMe andrà bene, provvederà ad una nuova auto e ad allargare il rifugio che ha creato.