Batman, sarà Robert Pattinson il nuovo protettore di Gotham City?

Sembra ufficiale: Batman avrà il volto di Robert Pattinson. Stando a quanto affermato da Variety, l’attore britannico sarebbe stato scelto per interpretare il protettore di Gotham City nel nuovo “The Batman” di Matt Reeves, sostituendo il predecessore Ben Affleck, interprete del Cavaliere Oscuro in "Batman vs Superman: Dawn of Justice" e "Justice League". Sebbene la Warner Bros non abbia rilasciato alcuna dichiarazione in merito, il bel vampiro di "Twilight" sembrerebbe in cima alla lista dei candidati per il ruolo di Bruce Wayne ed ormai in procinto di firmare il contratto.

Il ruolo di Batman negli anni è stato interpretato da diversi attori quali Christian Bale, Ben Affleck, George Clooney e primo tra tutti, Michael Keaton nel primo "Batman" diretto da Tim Burton. Se Pattinson dovesse accettare il ruolo, con i suoi 33 anni diventerebbe l'interprete più giovane del pipistrello più famoso del cinema, dopo Christian Bale che all’epoca di "Batman Begins" aveva 31 anni. Non si conosce ancora la data ufficiale di inizio delle riprese, ma pare che molto probabilmente si comincerà a girare alla fine del 2019.

Sebbene i fan di Robert Pattinson stiano sostenendo la candidatura del loro beniamino, i sostenitori dell’eroe pipistrello non sono tutti d’accordo con la scelta fatta. Su internet il malcontento si sta iniziando a far sentire e girano addirittura diverse petizioni, come riporta il sito Comicbook, per scalzare l’ex vampiro dalla Batcave, e affidare il ruolo a qualcuno che secondo i fan di Bruce Wayne abbia caratteristiche diverse. I fan dell'eroe pipistrello potranno seguire le sue gesta al cinema, a partire dal 25 giugno 2021.