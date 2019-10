Batman: Timothée Chalamet si candida per Robin

Da quando è stato ufficializzato Robert Pattinson per il ruolo di Batman nella prossima trilogia dedicata al Cavaliere oscuro si parla molto del cast che accompagnerà il suo ritorno al cinema.

Mentre nelle sale dei cinema arriva il Joker di Todd Phillips, con Joaquin Phoenix protagonista, si continua a parlare anche di The Batman, film affidato a Matt Reeves che prende sempre più forma. Alcuni giorni fa la notizia che sarà Jeffrey Wright (Westworld, Casinò Royale) il nuovo Commissario Gordon, insieme a lui dovrebbe arrivare anche Jonah Hill, il quale però al momento non è stato ufficializzato per alcun ruolo, non è chiaro infatti se interpreterà L’Enigmista o il Pinguino.

Il film sul supereroe di Gotham avrà tinte noir, con richiami a Chinatown di Roman Polanski e a Taxi Driver di Martin Scorsese, proprio come fatto da Todd Phillips per Joker, pellicola che ha conquistato il Leone d’Oro al Festival di Venezia e che ormai è lanciato agli Oscar. Si è quindi inaugurato un nuovo corso per la DC Comics al cinema, svolta che sta interessando molti attori, i quali si fanno avanti per accaparrarsi un posto nei nuovi cinecomics, più autoriali e impegnati di quelli Marvel.

L’ultimo ad aver avanzato la sua candidatura è Timothée Chalamet. Il giovane attore vanta già importanti collaborazione in carriera, tra cui spicca il successo globale ottenuto con Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino. Durante un’intervista rilasciata a Variety a margine della presentazione del suo prossimo film, The King, l’attore si è mostrato interessato al ruolo di Robin, storico amico e secondo di Batman. Timothée Chalamet ha dichiarato di essere da sempre un grande fan del “ragazzo meraviglia” e che da piccolo si presentava proprio con il nome di Robin.

Non solo. Dopo aver fatto notare come il personaggio di Robin non sia stato sfruttato negli ultimi film, ha lodato il prossimo Batman di Matt Reeves: “ Credo che sarà fantastico, dico davvero. Greg Fraser, il direttore della fotografia australiano, ha lavorato a Dune e lavorerà anche al nuovo Batman, quindi sarà favoloso. So semplicemente che sarà un film fresco, anche se non so quale direzione prenderà, sento che sarà qualcosa di nuovo e davvero forte ”.

La partecipazione di Timothée Chalamet nel ruolo di Robin sarebbe quindi una possibilità concreta. Dopo le parole di apprezzamento al personaggio e al film, infatti, bisogna tenere di conto anche che l’attore ha da poco lavorato con Robert Pattinson in The King.

Infine, ricordiamo anche la candidatura di Ralph Fiennes, il quale alcuni mesi fa ha espresso il suo interesse per l’importante ruolo di Alfred Pennyworth, fido maggiordomo e consigliere di Bruce Wayne/Batman.