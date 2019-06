Al battesimo di Archie grande assente la Regina Elisabetta

La data ufficiale non è ancora stata resa nota, ma a luglio si terrà il battesimo di Archie Harrison Mountbatten Windsor, il figlio del Principe Harry e di sua moglie Meghan. Il conto alla rovescia per le celebrazioni è cominciato e sudditi e curiosi non vedono l’ora di vedere nuovamente il primogenito della coppia. Dopo la presentazione ufficiale dello scorso 8 maggio, il piccolo non era più apparso in pubblico, alimentando curiosità e attesa.

Mentre i preparativi fervono, una notizia è già ufficiale: l’assenza della Regina. La Regina Elisabetta II non sarà, infatti, presente alla cerimonia a causa di impegni istituzionali già confermati in precedenza. D’altronde l’agenda di Sua Maestà è fitta di appuntamenti inderogabili anche per un battesimo di famiglia. La sua assenza non è però una novità, visto che non fu presente neppure al battesimo del principe Louis, il terzogenito di William e Kate.

Per quanto riguarda invece i dettagli della cerimonia, il battesimo si terrà nella cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor, la stessa chiesa dove Harry fu battezzato e dove si è unito in matrimonio con Meghan Markle. Il rito sarà tradizionale e avverrà con l'acqua del fiume Giordano mentre il piccolo Archie indosserà, come vuole la trazione, una copia dell’abito battesimale in pizzo Honiton commissionato dalla regina Vittoria per il battesimo della sua figlia Vittoria nel 1841. A celebrare il battesimo sarà il decano di Windsor, sir David Conner l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. Sconosciuti, invece, i nomi del padrino e della madrina di Archie. Tramontata l’ipotesi dell’attore George Clooney, rimane ancora molta incertezza su chi rivestirà questo importante ruolo.