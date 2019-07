Battesimo di Archie, snobbato il fratello di Diana: ecco perché

Il Principe Harry ha snobbato il fratello di Lady Diana al battesimo di Archie?

Stando a quanto riporta il Sun, esiste una faida di lungo corso tra la Royal Family e il conte Charles Spencer, che non è stato presente al battesimo del primogenito di Harry, a differenza delle sorelle, Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellowes - non si sa se non invitato o preso da altri impegni. Quel che è certo è che Charles Spencer si trovava, contemporaneamente alla cerimonia religiosa, al Winchester Festival nell’Hampshire, per promuovere il suo libro dal titolo “To Catch a King: Charles II’s Great Escape”.

Earl Charles Spencer, Harry's uncle, and wife Karen.



I love the hat and the violet dress! #RoyalWedding pic.twitter.com/L6liKnV62m — Abbie Real Dimaano (@AbbieReal) 19 maggio 2018

Harry, dal canto suo, è stato sempre più vicino alle zie che non allo zio, anche perché la frattura risale al tempo in cui Diana era ancora viva. Nel 1993, quando la Principessa Triste si separò dal Principe Carlo, la donna chiese al fratello se potesse trasferirsi in una proprietà della famiglia Spencer, Garden House. Il conte Charles rispose a Diana che non sarebbe stato possibile, per via delle eventuali interferenze di stampa e polizia in quel luogo. Nel discorso ai funerali di Diana nel 1997, tuttavia, il conte promise di guidare Harry e il Principe William. Tuttavia al Royal Wedding dello scorso anno, quando Harry sposò Meghan Markle, Charles e la moglie Karen Gordo, furono collocati sul fondo della St. George’s Chapel.

Una fonte anonima ha rivelato, in relazione a una presunta frattura tra Harry e Charles: “ Non è stata una sorpresa che il conte non fosse al battesimo, dato che lui e Harry sono distanti da molto tempo ormai. La separazione risale ad anni addietro ed è difficile vederli fare ammenda. Harry è sempre stato più vicino alle sue zie e non è un grande fan di Charles o di sua moglie. Il conte paga il prezzo del suo egoismo ”.

