Battezzati i figli di Victoria Beckham, Eva Longoria è la madrina

Poco prima dei festeggiamenti del Natale, la famiglia Beckham ha celebrato il rito del battesimo dei figli Cruz ed Harper: un momento privato che la coppia ha voluto condividere con i fan attraverso la piattaforma di Instagram. Padrino dell'evento è stato Marc Anthony, ex marito di Jennifer Lopez e cantante di fama mondiale, mentre all'attrice Eva Longoria il ruolo di madrina.

Nella foto di gruppo, oltre ai due artisti e ai membri della famiglia, compaiono l'amico di lunga data di David: il procuratore sportivo David Gardner e marito della bellissima Liv Tyler. Ma anche l'artistista dell'hair look Ken Paves, parrucchiere delle dive e grandissimo amico di Victoria. I due protagonisti sono apparsi emozionati e molto fashion nei loro abiti dal look ricercato, in particolare Harper, che indossava un outfit creato appositamente per lei da un noto brand francese per i più piccoli.

La mise, dal taglio semplice e morbido color crema, era impreziosita da una serie di cristalli ricamati e da un'elegante mantella con cappuccio, per un effetto fiabesco. Le foto, piene di affetto e orgoglio materno e paterno, hanno fatto il giro dei profili degli ospiti presenti, ma la parte succulenta è stata affidata alle Storie di Instagram, con tanto di video del party.

Canti, balli, piroette davvero esilaranti: Marc Anthony si è lasciato andare a un'esibizione di coppia con David Beckham, prontamente ripresa dalla stessa Victoria. E se David ha semplicemente fatto da spalla, invece Marc ha dato sfogo alla sua anima latina, cantando a squarciagola con tanto di camicia sbottonata quasi fino all'ombelico. Ma non è stato l'unico a cedere al divertimento: lo stesso regista Guy Ritchie ha ballato sfrenatamente facendosi trasportare sulle spalle di un amico della coppia, una serata davvero esilante che ha visto tutti i presenti felici e molto coinvolti.

