Beatrice Baroni esplosiva su Instagram: ecco chi è lady Felipe

Luiz Felipe Ramos Marchi, meglio noto come Luiz Felipe, è un giovanissimo difensore della Lazio dato che compirà 22 anni il prossimo 22 marzo. Il brasiliano è in Italia da quasi tre anni dato che arrivò nella Capitale nell'estate del 2016 con il club biancoceleste che lo girò subito alla Salernitana in Serie B, nella stagione 2016-2017. Luiz Felipe, dunque, è alla sua seconda stagione in prima squadra alla Lazio con Simone Inzaghi che l'anno scorso lo schierò per 18 volte in campionato, tre volte in Coppa Italia e dieci volte in Europa League.

Quest'anno, a metà stagione, Luiz Felipe ha raccolto 14 presenze tra campionato ed Europa League ed è finalmente riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nonostante non sia un titolare inamovibile. Il segreto di Luiz Felipe è la sua sexy compagna, che tra l'altro l'ha reso padre da poche settimane del figlio Diego, Beatrice Baroni. La coppia è giovane ed innamorata con la ragazza che non perde tempo per postare foto della sua vita quotidiano, del figlio e del compagno. Beatrice ha oltre 10.000 follower su Instragram con i tifosi della Lazio e non solo che hanno perso la testa per la mora che ha conquistato il cuore del difensore biacoceleste.

