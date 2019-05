Beatrice Bouchard fa l'autostop in lingerie: e il web si infiamma

Eugenie Bouchard è una giovane tennista canadese che attualmente si trova all'81esimo posto della classifica Wta. La 25enne di Montreal è stata numero cinque del mondo nel 2014 quando arrivò fino all'atto finale di Wimbledon, poi perdendo in finale contro Petra Kvitova con un netto 6-3, 6-0. Nello stesso anno la Bouchard fece semifinale anche agli Australian Open e al Roland Garros, mentre in carriera ha vinto un solo titolo.

In molti però non sanno che Eugenie ha una sorella gemella dal fisico mozzafiato che sta facendo impazzire i suoi 331.000 follower. La biondissima Beatrice 24enne di professione fa l'influencer ma non è l'unica bellezza di casa Bouchard dato che la più piccola delle tre di un solo anno, Charlotte è anche lei molto bella ma non ama stare sotto i riflettori come Beatrice e per forza di cose per professione anche per Eugenie.

Non solo, però, in casa Bouchard le bellezze non sono finite qui dato che ci sono anche le due cugine Celeste e Mimì che stanno spopolando sui social. Mimì di professione è una blogger e protagonista di un suo podcast, in cui parla di salute, sesso, carriera e crescita personale. Beatrice in questi mesi ha infiammato i social con scatti davvero mozzafiato, l'ultimo direttamente dal Marocco con alcune istantanee che hanno mandato in tilt la rete. Il bikini, la lingerie e il chiedere l'autostop in mezzo ad una strada deserta hanno mandato in tilt la sua bacheca di Instagram.