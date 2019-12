"Beatrice ed Eugenia di York stanno vivendo l’inferno"

Lo scandalo Epstein ha trascinato nel fango l’intera royal family. Perfino la regina Elisabetta sta attraversando molte difficoltà nella stesura del suo tradizionale discorso natalizio, soprattutto nella ricerca delle parole più adeguate con cui riassumere quest’anno difficile. Cosa ben più grave, l’ombra dello scandalo minaccerebbe anche di distruggere le vite di Beatrice ed Eugenia, figlie del principe Andrea. Le storie di presunte molestie ai danni di minorenni in cui il prediletto della sovrana sarebbe invischiato sono una tragedia che di giorno in giorno assume contorni sempre più inquietanti.

Purtroppo, come sottolinea Cosmopolitan, a farne le spese sono state proprio la principessa Beatrice e la principessa Eugenia le quali, pur non avendo naturalmente nulla a che vedere con lo scandalo, non possono certo fingere di non sapere. Il loro padre è coinvolto in prima persona e ancora una volta, ingiustamente, le colpe (presunte, spetterà a chi di dovere stabilire le responsabilità) dei padri finiscono per ricadere sui figli.

Un insider di corte ha svelato a Us Magazine come starebbero reagendo Beatrice ed Eugenia al gossip e alle testimonianze che hanno innescato la bomba mediatica Anche Cosmopolitan Us ha riportato le parole della fonte anonima, secondo la quale le due ragazze “stanno attraversando l’inferno” . Questa persona molto vicina alla royal family ha anche spiegato: “Il marito di Eugenia e il fidanzato di Beatrice sono accanto a loro e stanno facendo tutto ciò che possono per distrarre le ragazze dalla situazione e tranquillizzarle. Ci sono stati scandali intorno ad Andrea e a Sarah Ferguson nel passato e questo è il peggiore, ma loro sanno che sposare un membro della royal family comporta alti e bassi”.

L’insider ha aggiunto: “Bea parla con suo padre quasi tutti i giorni” . Dunque Beatrice ed Eugenia possono contare sui rispettivi partner, come è giusto che sia. Tuttavia le principesse si starebbero anche facendo forza l’una con l’altra in nome della solidarietà tra sorelle, quella “sisterhood” come direbbero i tabloid britannici, la “sorellanza” che le sostiene e infonde la sicurezza la forza che potrebbe mancare.

La vita di Beatrice ed Eugenia non è sempre stata semplice come potremmo pensare. Come ricorda ancora Cosmopolitan per anni le ragazze sono state vittime di body shaming perché giudicate, attraverso sciocchi confronti, meno glamour di Kate Middleton e Meghan Markle. Hanno affrontato il divorzio dei genitori, generato da uno scandalo a suon di tradimenti che ha occupato le pagine dei tabloid per mesi. Tutto, però, sembrava ormai relegato a un lontano passato. Il matrimonio di Eugenia e il fidanzamento di Beatrice hanno contribuito a far dimenticare imbarazzi e drammi. Ora, invece, pare proprio che le principesse siano ripiombate nell’oscurità di un dramma ben più serio rispetto a quelli già affrontati.

L’ultimo post pubblicato su Instagram dalla principessa Eugenia risale al 15 novembre ed è un ricordo della sua infanzia e del suo amore per i cavalli. La didascalia è scritta con il solito stile ironico di Eugenia e non lascia intravedere nulla di ciò che lei e la sorella stanno vivendo. Cosmopolitan si chiede se non sia ora di dare un po’ di pace a Beatrice ed Eugenia, affinché riescano pian piano a superare anche questo ostacolo.