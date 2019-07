Beatrice Valli e Marco Fantini hanno fatto il primo tatuaggio di coppia: "Ci siamo fatti una promessa"

“ È stato difficile convincere il Marchini in qualcosa che per lui era impossibile, ma avevamo entrambi il desiderio di fare qualcosa che ci legasse ancora di più! ”, a parlare è l’influencer e modella Beatrice Valli. Con un post social ha annunciato che lei e Marco Fantini si sono fatti una promessa. Nozze nell’aria? A quanto pare ancora no.

La promessa sarebbe quella di vivere insieme sempre felici e per sugellare il patto Beatrice Valli e il compagno hanno fatto il primo tatuaggio di coppia. Hanno optato per un piccolo quadrifoglio sul polso, simbolo di felicità e buona sorte.

“ La nostra promessa vale più di qualsiasi altro gesto – ha scritto l’influncer-. La nostra vita insieme ci deve portare felicità e fortuna in tutto quello che facciamo e faremo. Ti amo ”. Marco Fantini non ha ancora risposto al bellissimo e lunghissimo post della sua compagna, ma sicuramente condivide il messaggio pienamente: questo è il primo tatuaggio per il modello, un piccolo sacrificio per rendere felice la sua Beatrice.

L’influencer e Marco si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne e dopo un trono travagliato il modello ha scelto proprio Beatrice Valli. Ormai stanno insieme da cinque anni, e nel 2017 hanno avuto anche la loro prima figlia, Bianca, nata dopo una breve pausa di riflessione. La modella e influencer è mamma anche di Alessandro, avuto da una precedente relazione. Marco lo cresce con affetto come se fosse suo.

Beatrice Valli ha più volte espresso la volontà di convolare a nozze, mentre Marco Fantini sembra essere ancora un po’ restio a compiere questo importante passo. Eppure la Valli sembra avere grande influenza sul suo fidanzato, che si è addirittura fatto il suo primo tatuaggio. Tempo al tempo e il "pressing" di Beatrice Valli porterà senza dubbio i suoi frutti, come è accaduto in questa occasione.