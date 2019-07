Beatrice Valli mostra il lato B e il web si inchina: “Bella e non volgare”

Non è da tutte ricevere numerosi complimenti da parte del web, ma Beatrice Valli ci è riuscita mostrando un lato B perfetto e per niente volgare.

I personaggi noti sono sempre di più presi di mira dagli internauti per ogni foto postata sui social: sia che si tratti di immagini semplici che di foto più “compromettenti”, gli internauti sono sempre pronti a trovare il difetto, il pelo nell’uovo, e ad esprimere giudizi davvero violenti. Beatrice Valli, però, spesso vittima dei leoni da tastiera, è riuscita, con una delle ultime foto, a raccogliere solo consensi nonostante abbia deciso di postare sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae al mare, di spalle, mentre mette in bella mostra un lato B da urlo.

Questa volta, anche i più critici, non hanno potuto fare a meno di notare la perfezione della silhouette della compagna di Marco Fantini e, in coro, le hanno rivolto un applauso. Apprezzata per non aver accompagnato la foto del sedere con una frase filosofica, Beatrice Valli è stata sommersa da giudizi positivi. “Elegante e di classe come sempre, anche mostrando il tuo lato B”, “Gran fisico dopo 2 gravidanze e tutta naturale: complimenti”, “Una ragazza che si mostra spessissimo senza trucco ha tutta la mia approvazione. È bella senza, figuriamoci con...e non mi dite perché è giovane, si può permettere di fare foto così. Sei bellissima Beatrice!!!”, “Bella, non volgare, con un fisico da urlo e onesta, senza star a scrivere citazioni filosofiche a caso”, si legge tra i numerosi commenti che hanno inondato la bacheca della Valli. Lei, quindi, si è goduta il momento e, a chi le ha domandato come fosse riuscita ad ottenere dei risultati così importanti dopo due gravidanze, ha replicato: "Solo tanto allenamento".