Bebe Rexha contro il padre e contro gli hater

Bebe Rexha ha rifiutato di togliere da Instagram la sexy foto che la ritrae nuda con solo un perizoma addosso per festeggiare via social i suoi 30 anni. Nonostante le offese dei soliti troll e le preghiere del padre che non voleva che sua figlia si mostrasse pubblicamente così, distesa sul pavimento di un bagno, mentre fa una spaccata che l’aiuta a mettere ben in evidenza il suo lato B, mentre al contempo si trucca. Lo scatto in bianco e nero fortemente voluto dalla cantante americana ha ricevuto quasi 2 milioni di like e una pioggia di visualizzazioni, oltre agli auguri più calorosi da parte dei suoi fan.

Nella didascalia Bebe Rexha ha scritto: “ Ecco come sono i 30 con l’abito da compleanno che preferisco: l’amore per me stessa. Body positivity. Incredibilmente Io. Pre-show stretching e applicazione di rossetto ”. Decisamente una foto audace che, come ha raccontato in una intervista rilasciata al magazine “E!” non ha ricevuto l’approvazione paterna, anzi, “fino all’ultimo non faceva che dirmi: “ Mio Dio, no, togli subito quella foto, ti prego! ” e anche “ E’ un incubo, non sta succedendo davvero... ”.