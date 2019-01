Bebe Rexha, la pop star extra large si sfoga sui social: “Gli stilisti non mi vogliono. Per loro sono troppo grassa”

In Italia è una perfetta sconosciuta ma sui social conta più di 7 milioni di followers. Lei è Bebe Rexha, popstar statunitense ma originaria dell’Albania, conosciuta non solo per le sue doti canore ma anche per le sue misure large. In corsa ai Grammy nella categoria “Miglior artista Emergente”, è balzato agli onor di cronaca uno sfogo che l’artista ha pubblicato sul suo profilo Instagram: “Gli stilisti non mi vogliono, sono troppo grassa.”

Bebe Rexha che di anni ne ha 29, si sentirebbe discriminata a causa delle sue curve troppo abbondanti. “Scusate, ho dovuto togliermi un sassolino dalla scarpa “continua, “posso capire che la mia musica non è apprezzata da tutti, ma è inammissibile che non c’è un abito che io posso indossare per via delle mie forme. Al giorno d’oggi non bisogna ragionare in base ai canoni di bellezza imposti dalla società, bisogna permettere alle donne di amare il proprio corpo.” E aggiunge:” Il mio culo è taglia 44 e andrà comunque ai Grammy” conclude.

Il post che è stato pubblicato dall’astro nascente, ha creato un po’ di scompiglio nell’ambiente musicale. In molti credono che Bebe Rexha si è scagliata contro gli stilisti che non vogliono vestirla, solo per catalizzare l’attenzione su di lei dato che è tra le favorite agli Oscar della musica che si terranno il prossimo 10 Febbraio. Eppure nessuno stilista si è mai rifiutato di vestire modelle o attrici dalle taglie forti. Proprio Michael Costello, ad esempio, è diventato famoso proprio perché ha vestito cantanti dalle forme ben piazzate come J. Lo e Beyoncè. Ma si sa, la musica di oggi è anche e soprattutto marketing e, Bebe Rexha, lo capito fin troppo bene.