Belen dice la sua su Corona: “Non mi stupisco più perché Fabrizio è irrecuperabile ”

Invitata da Silvia Tofanin come ospite a "Verissimo", Belen ha chiarito molto cose della sua attuale vita, raccontando il suo rapporto con Stefano De Martino e del loro riavvicinamento. Ma ha anche aperto una pagina molto importante su Fabrizio Corona, con cui è stata insieme per moltissimi anni. È partita proprio dal caso “Isola dei Famosi” e del suo sfogo sui social contro Corona.

“In quel messaggio, non mi riferivo neanche a Fabrizio, ma al meccanismo del gioco, mi sono messa a piangere mentre lo guardavo. Va bene tutto, faccio parte del mondo dello spettacolo e capisco il meccanismo per catturare l’attenzione del pubblico, ma non accetto più che si giochi con la vita delle persone, soprattutto di una certa età. Ho temuto per lui. Il mio messaggio non era indirizzato a Corona, semplicemente perché ormai non mi stupisco più di quando Fabrizio fa questo tipo di cose”.

Le domande di Silvia, la portano anche a parlare del famoso libro di Corona “Non mi avete fatto niente” in cui Fabrizio si dichiara sempre innamorato di lei. “Sono coerente e ripeto sempre la stessa cosa - racconta Belen - voglio bene a Fabrizio, soltanto che è irrecuperabile. Mi dispiace perché penso che noi esseri dobbiamo sempre cercare la versione migliore di noi stesso. Quando smetti di farlo, inneschi un meccanismo nella tua mente che non ti fa bene e sei finito, perché non cresci”.