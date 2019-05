Belen e Cecilia sexy sui social. Gli hater: "A che serve Photoshop se siete già tutte rifatte?"

Belen e sua sorella Cecilia hanno posato insieme su Instagram come testimonial di un brand di costumi da bagno. Mentre Belen Rodriguez indossa un costume intero con scollatura contenuta da strategici lacci da stringere o allentare a piacimento, Cecila ha optato per un sexy bikini nero che mette in evidenza tutte le sue curve.

Il post ha registrato in poche ore migliaia di visualizzazioni e like. È raro che le due siano protagoniste insieme su un unico social, dividendosi la scena, ma questa volta le sorelle Rodriguez hanno deciso di unire le forze e ai loro follower non è parso vero. Data la grandissima somiglianza tra le due un follower ha colto la palla al balzo e ironicamente ha commentato: "M e l’avevano detto che le pip*e facevano male alla vista. Ora mi sembra di vedere doppio! "

Ma chi incoronare come più sexy? “ Certo che i vostri genitori potevano farne un migliaio di figlie femmine, per il bene del mondo! ”, scrive un utente. Mentre un altro chiede: " Non è che tante volte vi avanza una sorella? ”. Se i follower non sanno decidere chi delle due sia più sensuale, si affidano al classico "ambarabaciccicocó" per decretare la Rodriguez dei loro sogni. Ma gli hater sono sempre in agguato e si chiedono "perché usare Photoshop per cambiare i lineamenti quando siete già tutte rifatte?”