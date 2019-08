Belen e Stefano De Martino non convincono i fan: "Tutto finto"

La riconciliazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino aveva fatto sognare i fan, dando così un segnale importante: l'amore vince sempre nonostante tutto. La magia, però, secondo il parere di moltissimi fan sembra che si stia esaurendo. Le ultime foto pubblicate, in bianco e nero, che vedono Belen abbracciata a Stefano non sono piaciute ai follower. Anzi, addirittura, hanno scatenato sentimenti di rabbia: "Questo è un amore costruito a tavolino, una macchina perfetta per fare soldi! Scusami Belen se mi sono permessa di scriverti un mio pensiero ma nelle foto vedo soltanto finzione e tanto palcoscenico.. Ciao bella buona vita". In molti vedono nei loro atteggiamenti poca "naturalezza".

"Tutto finto, avete stufato con queste pose!!!", scrive un utente, "Ciak, si gira...foto studiate in ogni particolare, naturalezza zero", scrive un altro. I fan criticano la coppia perché probabilmente non vedono foto di loro due insieme al figlio: "Peccato avete tutto, ma forse vi manca la cosa più bella...normalità e una famiglia vera".

Le vacanze di Belen a Ibiza

La showgirl attualmente si trova a Ibiza, insieme a Stefano, dove contemporaneamente stanno soggiornando anche gli altri componenti della famiglia Rodriguez. Anche Cecilia è sull'isola spagnola ma, secondo quanto riportato da Spy, non si è ancora incrociata con la sorella. Il motivo sarebbe legato proprio a Stefano De Martino, Belen vorrebbe vivere questo ritorno di fiamma (nonostante i dubbi dei fan) lontano dalla sua famiglia. Secondo alcune voci vicine a Belen l'ex ballerino di Amici avrebbe chiesto alla moglie di trascorrere più tempo da soli.