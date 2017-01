Belen e Stefano si sono separati ufficialmente. Lui deve darle 1000 euro al mese

A un anno dall'addio è arrivata la separazione legale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, i due si sono incontrati nel Tribunale di Milano martedì 24 gennaio.

In un clima di commozione, stima e affetto reciproco, Belen e Stefano, accompagnati dai rispettivi avvocati, hanno firmato le carte del divorzio. Dopo aver risposto alle domande di rito del giudice, hanno messo nero su bianco la loro separazione. Non una discussione né una parola pronunciata fuori posto, tutto è proceduto per via consensuale.

Secondo quanto riporta ilMessaggero, Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si sono mai parlati in quei cinque minuti in cui erano in tribunale. Si sono soltanto scambiati un tenero "ciao". Ma veniamo alle decisioni del giudice. Il piccolo Santiago è stato affidato alla mamma Belen, mentre il papà Stefano potrà vederlo a week end alterni. Visto che De Martino abita a Roma, sarà lui a dover andare a Milano per trascorrere due giorni con il figlio. Poi ci sono anche i canonici 15 giorni delle vacanze estive ad agosto e tutte le altre feste che verranno gestite direttamente da Belen e Stefano in modo alternato.

Per quanto riguarda il mantenimento, i due hanno deciso che il ballerino darà mensilmente alla ex moglie soltanto 1000 euro per le spese del figlio. Per Belen, invece, Stefano non verserà alcun alimento. Questo è quanto è stato deciso. Niente di più, niente di meno.