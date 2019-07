Belen massacrata (ancora) in rete: "Bello il costume di tua nipote..."

Belen Rodriguez sa sicuramente come attirare l'attenzione. Anche se sono lontani i tempi delle continue copertine sui settimanali, in quanto la bella showgirl argentina preferisce proteggere la sua vita privata, di Belen Rodriguez sempre se ne parla. Basta una foto o un mezzo video per farla diventare argomento di discussione. Un esempio? La foto condivisa qualche ora fa mentre mangia un ghiacciolo. Sicuramente non è una foto che passa inosservato. E Belen questo lo sa. Che gliel'abbia fatta il figlio, il marito o un fotografo professionista, lei è sempre perfetta. Ma sempre lei muove l'opinione pubblica.

C'è chi, infatti, l'apprezza e la riempie di complimenti. E c'è chi non perde occasione di insultarla e vomitarle addosso le peggiori cattiverie. Cattiverie gratuite che non si possono giustificare. Così, tra i vari "non ti vergogni?", "sei una madre. Basta" e "sei sempre nuda", c'è anche chi si "concentra" su altro. Più precisamente sul costume: "Ti sta bene il costume di tua nipote...". Il fare è ovviamente ironico e mira a puntare sul bikini particolarmente succinto. Ma Belen guarda avanti, ha di meglio a cui pensare.