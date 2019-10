Belen odia le unghie quadrate, ma Chiara Nasti ribatte: “Stai buona"

Piccola querelle social tra Belen Rodriguez e Chiara Nasti, che non ha accettato il commento dell’argentina su chi ama le unghie quadrate e ha voluto replicare a suo modo con un post un po' stizzito.

Belen, che si sta godendo una rilassante vacanza alle Maldive insieme al marito, Stefano De Martino, sta deliziando i fan con alcuni tutorial sulla sua beauty routine. I consigli di bellezza della Rodriguez stanno conquistando proprio tutti e, in una delle sue Instagram story, ha voluto mostrare anche la sua manicure facendo notare a tutte le donne che la seguono che le unghie tonde sono nettamente più eleganti di quelle squadrate. “ Mai le unghie squadrate perché sono tamarre, mi raccomando! ”, ha sentenziato l’argentina, ignara che qualcuno si sarebbe potuto sentire offeso da questa esternazione.

Poche ore dopo, infatti, è arrivata una replica quasi stizzita di Chiara Nasti. La influencer, che evidentemente è un’appassionata dei tutorial di Belen, non è rimasta indifferente al giudizio dell’argentina e, dopo aver mostrato con orgoglio le sue unghie rosse e squadrate, si è lasciata andare ad un commento velenoso. “ Così il ‘fu.k con questa forma è molto più evidente – ha scritto la Nasti - . Stai buona ”. Una esternazione che non è passata inosservata agli utenti della rete che si sono divisi in due fazioni, da una parte i sostenitori di Belen, e dall’altra quelli di Chiara: ognuno pronto a difendere la propria "beniamina" a suon di commenti, frecciate e giudizi al veleno.

Al momento, però, sembra che la Rodriguez non si sia minimamente accorta dell'attaco rivoltole dalla giovane influencer e, chissà, se nelle prossime ore deciderà di risponderle o ignorerà la sua Instagram story.