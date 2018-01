Belen provoca il pubblico. E arriva il commento di Iannone

Belen Rodriguez sa bene come scaldare gli animi del suo pubblico e anche questa volta ci è riuscita alla grande.

Pochi minuti prima di Capodanno la bellissima showgirl argentina ha pubblicato tramite il suo profilo ufficiale di Instagram una foto in intimo. Nello scatto Belen Rodriguez sta fumando una sigaretta e la sua aria provocante ha davvero provocato i suoi fan. Ma tra i tanti che le hanno fatto i complimenti per la sua bellezza e femminilità fuori discussione, c'è anche chi l'ha duramente attaccata "perché stai fumando".

Così Belen non ci ha pensato due volte a rispondere a chi le ha "consigliato" di smettere di fumare perché "ti rovini", "ti fa male" e ha commentato: "A me piace e lo faccio". E tra i tanti messaggi ricevuti sotto il suo scatto, spunta anche quello del fidanzato Andrea Iannone. Il pilota di MotoGp ha commentato con poche e semplici parole che però lasciano ben poco all'immaginazione: "Ok, arrivo". Ma chi non andrebbe dalla bellissima Belen?