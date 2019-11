Belen Rodriguez annuncia la sua serie tv

Dopo aver condotto in coppia con il suo ritrovato consorte, Stefano De Martino, il Festival di Castrocaro e La notte della Taranta, Belen Rodriguez è tornata al timone di Tù sì que vales, un format ideato da Maria De Filippi in collaborazione con Gerry Scotti e targato Mediaset. E non è solo per il suo ritorno al talent-show di Canale 5 che la showgirl argentina ora fa parlare di sé. In un'intervista concessa a Tv, sorrisi & canzoni, Belencita si è raccontata a ruota libera su un nuovo progetto che ha in cantiere, ovvero una serie-tv, cosa le riesce meglio e cosa preferisce fare del suo lavoro di showgirl e il suo rapporto maturato nel tempo con i social-network.

Nel corso dell'intervista rilasciata alla nota fonte, la Rodriguez ha confermato di essere alle prese con la realizzazione di una serie, che sta scrivendo di suo pugno in qualità di sceneggiatrice. Recentemente erano trapelate in rete le prime indiscrezioni sul conto della rumoreggiata prima serie-tv di Belen, da cui emergeva che la showgirl stesse avviando delle trattative per una collaborazione con il colosso di servizio-streaming di telefilm, Netflix. Ma, la Rodriguez non ha confermato l'ultima voce, dichiarando che il suo progetto per il piccolo schermo non può ancora dirsi ultimato.

Intanto, prosegue a gonfie vele la carriera televisiva di Belen, che è tornata a vestire i panni di conduttrice di Tù sì que vales, grazie al quale riesce ad incollare allo schermo una media di almeno 5 milioni di telespettatori ogni sabato sera, con picchi del 30% di share. Nel suo ultimo intervento rilasciato a Tv, sorrisi & canzoni, la Rodriguez ha rivelato che del suo lavoro di showgirl la cosa che le piace meno fare è proprio quella di condurre programmi televisivi, nonostante il ruolo di conduttrice tv le abbia regalato negli ultimi anni parecchie soddisfazioni. “Di tutto quello che faccio per lo spettacolo presentare è la parte che mi piace meno -ha fatto sapere la moglie di Stefano De Martino-. Preferisco cantare, ballare, recitare e scrivere. Proprio ora sto scrivendo una serie inventata da me e appena sarà pronta la proporrò a una tv”.

Belen Rodriguez non è un'amante dei social

Belen Rodriguez, a differenza di quanto si possa pensare sul suo conto, non è un'amante dei social, o almeno questo è quanto trapela dalle sue ultime dichiarazioni. “Preferisco gli amici in carne ossa a quelli virtuali-ha rivelato la modella 35enne, che ha poi annunciato il suo ritiro da un popolare social network-. Facebook l’ho abbandonato perché è pieno di hater che mi hanno detto un sacco di cose cattive. Adesso preferisco Instagram, ma bisognerebbe postare ogni giorno e io ogni tanto mi stufo di condividere i fatti miei. Manco di regolarità”.

Oltre alla sua passione maturata negli anni per il canto e il ballo, l'argentina si definisce un'amante dell'arte culinaria e dei fornelli. Grazie agli insegnamenti della nonna Clara, infatti, Belen riusciva già a fare la pasta a mano quando era solo una bambina. “So fare le lasagne, il pesto, il ragù…, ha spifferato la modella argentina-, quando non so fare una cosa, mi guardo un tutorial su Internet". Il piatto che le riesce meglio? "Gli spaghetti al pomodoro. Il vero chef si vede dai piatti semplici!”, conclude Belencita.