Belen Rodriguez divisa dalla sorella a Natale. Cecilia: "Mi manchi"

Dopo aver rilasciato un'intervista a Che tempo che fa la scorsa domenica, Belen Rodriguez è tornata al centro del gossip. Questa volta a far parlare della showgirl originaria di Buenos Aires e classe 1984 è la sua lontananza dalla sorella minore, Cecilia, durante il Natale 2019. Se da una parte Belen ha trascorso il 24 e il 25 dicembre a Napoli e insieme al ritrovato coniuge Stefano De Martino e ai familiari di lui, dall'altra parte Chechu ha raggiunto il suo fidanzato, Ignazio Moser, a Trento. Nonostante la separazione voluta, però, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha patito molto la mancanza della sorella. O almeno questo è quanto trapelato in rete nelle ultime ore.

Tra le sue ultime Instagram story, infatti, Cecilia Rodriguez ha voluto condividere con il web una storia dedicata alla sorella maggiore, in cui ha scritto: "Belen, mi manchi!". Le due non hanno avuto neanche i genitori, Gustavo e Veronica, al loro fianco, in quanto sono volati in Argentina per le vacanze natalizie. Al momento si vocifera che Chechu e il suo amato Ignazio siano in procinto di volare proprio in Argentina, in vista dell'imminente Capodanno 2020. E non ci è dato sapere ancora nulla dei progetti pensati da Belen e il marito per le prossime feste.

Belen Rodriguez smonta il rumor sulle nozze della sorella

Recentemente Chechu e Belencita hanno concesso delle nuove interviste, in cui hanno riportato delle indiscrezioni sul loro conto.

Nello specifico, nell'intervento concesso a Rivelo Cecilia ha confidato di aver sofferto molto per essere stata più volte paragonata alla sorella 35enne: “Ho imparato a gestire le critiche…all’inizio mi facevano male. Sono arrivata in Italia dopo mia sorella, ho capito che c’era la possibilità di lavorare e ne ho approfittato. Chi non lo avrebbe fatto? Questi paragoni con lei non mi sono mai piaciuti”.

Dal suo canto Belen, a Che tempo che fa e in risposta agli ultimi rumor circolanti sul conto della sorella, si è detta insicura che Cecilia sia pronta a convolare a nozze. "Io non la sento pronta -ha detto di Chechu, Belencita, in risposta alle incessanti voci che vedrebbero la 29enne prossima alle nozze con Ignazio Moser-. Non lo so come mai... lei è la più romantica della famiglia". Insieme alla sorella minore, Belen si è data all'attività imprenditoriale e di recente ha ideato il brand di costumi da bagno Me fui, che le stesse, in più occasioni, hanno pubblicizzato attraverso alcune foto condivise su Instagram.

