Belen Rodriguez e gli auguri hot a Stefano De Martino: "Mi piaci assai"

Il 2019 verrà ricordato come l'anno in cui due vip, molto amati nel Bel Paese, sono tornati a formare una coppia. Parliamo di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl originaria di Buenos Aires e classe 1984 ha di recente ufficializzato il suo ritorno di fiamma con l'ex allievo di Amici di Maria De Filippi sui social e i ritrovati coniugi oggi sembrano essere più che mai affiatati. O almeno questo è quanto trapela dai post condivisi -negli ultimi mesi -dalla coppia, con il web.

La modella argentina ha deciso di tenersi ben stretta al suo ritrovato consorte (originario di Torre Annunziata e classe 1989), durante le vacanze natalizie in corso. Nelle ultime ore, la stessa si è, inoltre, lasciata andare ad una calda dichiarazione d'amore per il marito, pubblicando un post contenente tre foto, sul suo profilo Instagram. Le immagini in questione immortalano i due vip mentre si abbracciano, distesi sul letto. Delle foto sexy, quest'ultime, che in poco tempo hanno fatto incetta di like e commenti e hanno catalizzato l'attenzione mediatica, soprattutto per il messaggio social lanciato dalla showgirl a corredo dello stesso. "Mi piaci......assai mi piaci tu" , ha scritto la conduttrice alludendo al ritrovato marito, nella descrizione dell'ultimo post hot visibile sul suo accont Instagram.

E, a seguito del messaggio bollente in questione - condiviso dall'argentina con i follower- sono giunti diversi commenti dal web, tra cui si legge: "Stefano sei fortunato, con una donna meravigliosa e che ti ama, che vuoi più della vita?!? Un bambino meraviglioso ce l'hai". E un altro utente ha commentato, così: "Siete il big bang, insieme!". Ma, oltre ai complimenti e i messaggi d'auguri destinati dagli utenti ai ritrovati coniugi, sotto il post della Rodriguez si leggono anche delle critiche come la seguente: "Nemmeno a Capodanno, riuscite a vivere la vostra intimità lontano dai social? Mah!". C'è, infine, chi lancia un consiglio ai due personaggi famosi, che spesso finiscono al centro di polemiche mediatiche: "Non ascoltate l'invidia...amatevi finché potete, io ne sono felice per voi..la vita a me ha dato poco... niente figli...e non felicità, perciò fate quello che volete e quando ne potete, auguri ragazzi! VVB".

Il 2019 ha segnato il ritorno di fiamma di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Così come si apprende dal profilo Instagram dell'influencer argentina, i due coniugi e genitori di Santiago hanno scelto di trascorrere le loro vacanze natalizie in Svizzera, dove la coppia vip ha atteso l'arrivo del nuovo anno 2020. Allo stato attuale, Belen e Stefano appaiono finalmente sereni, dopo essersi gettati alle spalle la crisi d'amore che li aveva divisi. Il 2019 ha segnato il loro ritorno come coppia in amore e anche il loro debutto su Rai 2, come coppia di conduttori dopo la loro rottura, al timone del Festival di Castrocaro e La notte della Taranta.