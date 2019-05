Belen Rodriguez e la dedica a Stefano: "Fiera di te"

Continua a destare molto interesse la ritrovata unione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: dopo le voci di un presunto riavvicinamento, sono stati i diretti interessati, mediante foto e messaggi social, a confermare il ritorno di fiamma, che ha mandato in estasi tutti i fan della coppia. Anche ieri sera, 13 maggio, in occasione dell'ultima puntata stagionale di Made in Sud, Belen ha voluto confermare di essere orgogliosa per il modo in cui il marito ha affrontato la sfida rappresentata dalla conduzione del programma di Raidue, in cui si è fatto valere.

A casa come una moglie amorevole a guardare Stefano, Belen alla fine della puntata della trasmissione condivisa da De Martino con Fatima Trotta, ha postato una Instagram Story con una dolce dedica per il marito. Fiera di te! Davvero bravo ma bravo vero!" , ha scritto la Rodriguez che negli ultimi giorni, non ha fatto mancare tutto il suo affetto al ballerino, tra scatti di teneri baci e parole piene di sentimento.

Durante il viaggio in Marocco che la ritrovata coppia ha fatto poco tempo con il figlio Santiago, Belen e Stefano hanno ufficializzato la serenità ritrovata. La separazione avvenuta nel 2013 non si era mai concretizzata in un divorzio, per cui i due sono ancora ufficialmente marito e moglie e già si mormora di una possibile nuova gravidanza della show-girl argentina, attualmente impegnata alla conduzione di Colorado.

Per Stefano, dunque, è un momento d'oro, non solo dal punto di vista personale, ma anche professionale. Secondo il settimanale Spy, De Martino sarà presente durante una puntata di Don Matteo, fiction giunta alla sua dodicesima stagione, e inoltre nuove sfide da conduttore lo attendono. I complimenti di Belen si uniscono al coro del popolo del web che ha molto apprezzato la professionalità di Stefano, il quale ha apertamente dichiarato di aver di ritrovato la felicità.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it? Resta sempre aggiornato