Belen Rodriguez e Stefano De Martino: "Adesso stiamo insieme per sempre"

Belen Rodriguez e Stefano De Martino ormai è già diverso tempo che sono tornati ad essere coppia e, a quanto pare, non si lasceranno più. "Abbiamo già sbagliato, ora vogliamo stare insieme per sempre", dichiarano in esclusiva al settimanale Oggi nella loro prima intervista di coppia. Quanto riguarda i rumors su una nuova gravidanza Belen non smentisce: "Work in progress, lavori in corso". Alla vigilia di una stagione di fuoco, nella quali entrambi debutteranno come conduttori (Notte della Taranta, il 24 agosto prossimo, e il Festival di Castrocaro il 3 settembre su Rai2).

"In tv ci presenteremo come siamo nella realtà, senza recitare. Vogliamo portare energia positiva" dicono i due, "siamo cresciuti e non perdiamo più tempo a discutere, non abbiamo più voglia di litigare" aggiunge Stefano De Martino ribadendo l'importanza della famiglia. Stefano racconta anche come sono cambiati i loro momenti di frizione: "Ognuno spegne l'altro quando uno inizia. Abbiamo imparato negli anni, ci siamo fatti vecchi pure noi, siamo diventati saggi". Mentre Belen racconta che Stefano ha poca pazienza, "ma non con me, con gli altri. Quindi va bene così" aggiunge la showgirl. Stefano, infine, ha concluso l'intervista rivelando che ogni tanto sgrida Belen: "Non si applica abbastanza. Sai quando a scuola ti dicono: "La bambina è capace, ma non si impegna". Siccome è donna molto fortunata, riesce a raggiungere grandi risultati senza sforzo. Io sono lo stakanovista della coppia e ogni tanto la sgrido".

