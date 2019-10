Belen Rodriguez e Stefano De Martino, per i 30 anni di lui si concedono una mini-crociera

Dopo aver condotto in coppia i programmi La notte della Taranta e il Festival di Castrocaro, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati al centro dell'attenzione mediatica. Avevano recentemente ufficializzato sui social il loro ritorno di fiamma e ora i due ritrovati coniugi continuano a far parlare della loro love-story, alla luce delle ultime indiscrezioni trapelate in rete - che li vedrebbero in procinto di celebrare le loro seconde nozze - anche se la coppia non è mai giunta al divorzio. In un nuovo post pubblicato sul profilo ufficiale Instagram di Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini ha spifferato alcuni pettegolezzi su Belen e Stefano, che sono indiscussi protagonisti dell'ultimo numero della nota rivista in edicola a partire da oggi, 9 ottobre.

Tra le nuove indiscrezioni riportate da Chi, sul conto della coppia dei ritrovati coniugi vip, si legge che Belen e Stefano hanno festeggiato insieme il 30esimo compleanno del conduttore. I due si sono, a quanto pare, concessi una mini-crociera da sogno all'insegna del relax, della bellezza suggestiva del Golfo di Napoli e dell'amore suggellato dalla reunion delle loro rispettive famiglie al completo.

"Su "Chi" in edicola, le immagini esclusive della piccola crociera nel Golfo di Napoli - si legge, infatti, nella descrizione del nuovo post condiviso da Chi- con cui Belen e Stefano De Martino hanno festeggiato il trentesimo compleanno del conduttore . Con loro, per la prima volta dalla riconciliazione, oltre al figlio Santiago, erano presenti le due famiglie al completo, riunite nel segno dell'amore. Una prova generale del rinnovo dei voti che Belen e Stefano, che non hanno mai divorziato, vorrebbero presto fare per suggellare la loro "seconda volta" come marito e moglie".