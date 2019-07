Belen Rodriguez e Stefano De Martino passione alle stelle: "Ti mangio tutto"

Ibiza è il nido d'amore del ritrovato amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia si rifugia con sempre più frequenza nella splendida isola delle Baleari per vivere momenti di amore e soprattutto passione. In queste ore Belen e Stefano si trovano nella casa di Formentera per rilassarsi e abbandonarsi alla passione.



A quanto pare, infatti, la miccia del desiderio è sempre accesa tra i due, che non perdono occasione per condividere sui social momenti intimi di coppia. Le ultime foto e video pubblicate nelle stories dei rispettivi profili instragram mettono in mostra due innamorati colti dalla passione. Mano nella mano, i volti vicini a sfiorarsi e gli sguardi di intesa fanno capire che tra loro il fuoco arde sempre di più. " Te Como todo (ti mangio tutto )", scrive Belen a margine di uno scatto pubblicato sui social dove i due sono immortalati mentre mangiano all'Hostal La Torre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 7 Lug 2019 alle ore 6:30 PDT

Una cena romantica vista mare, sul crinale del piccolo locale di Ibiza che si trova il località San Antonio. Un posto esclusivo e molto di moda sull'isola dove la coppia si può incontrare spesso.gli ottimi piatti spagnoli e il vino locale (molto amato dalla showgirl argentina), la passione tra Stefano e Belen é salita alle stelle e non potrebbe essere diversamente dopo il lungo periodo lontani l'uno dall altra. Lei bacia sulla spalla lui, Stefano la abbraccia con forza per tirarla a sè. Momenti calienti che solo quest'estate spagnola può regalare alla coppia.