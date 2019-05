Belen Rodriguez e Stefano De Martino "sognatori" in uno shooting

Dopo aver ufficializzato la voce sul loro ritorno di fiamma, concedendosi un viaggio in Marocco, la ritrovata coppia di coniugi Belen Rodriguez e Stefano De Martino è apparsa immortalata in alcune foto pubblicate su Instagram. Le inedite immagini condivise dall'account ufficiale di Stefano De Martino hanno mandato in visibilio i fedeli sostenitori dei genitori di Santiago.

In particolare, una delle foto mozzafiato pubblicate dal conduttore di "Made in Sud" mostra Belen Rodriguez mentre è seduta sulle gambe di Stefano De Martino ed entrambi hanno gli occhi chiusi, da "sognatori". Un'immagine quest'ultima che sembra aver colpito molto non solo i follower dei due volti televisivi, ma anche il fratello della showgirl argentina, Jeremias Rodriguez.

L'ex naufrago de L'Isola Dei Famosi ha infatti commentato la foto condivisa dal cognato Stefano, scattata in occasione del primo shooting realizzato da De Martino con Belen dopo il loro ritorno di fiamma.

Jeremias Rodriguez commenta il nuovo shooting di Belen Rodriguez

“Quando ti sto in braccio io, gli occhi li tieni sempre aperti, però…“, questo è l'esilarante commento che Jeremias Rodriguez ha speso sotto la foto sibillina condivisa da Stefano, che immortala il conduttore napoletano insieme a sua moglie, Belen.

E, alle parole scritte dal cognato Jeremias, è seguita l'immediata risposta dell'ex ballerino di Amici, De Martino: “Chiaro, tu sei un’altra cosa”.