Belen Rodriguez è incinta? Quella mano sulla pancia che accende il gossip

Le indiscrezioni sulla coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a tenere banco nel mondo del gossip made in Italy. I due ritrovati piccioncini si stanno rivelando dei veri e propri intrattenitori per i loro follower, tenendo costantemente aggiornati gli internauti circa il viaggio in Marocco, che li vede ancora protagonisti.

Al popolo della rete non sfugge nulla, così in uno degli ultimi video pubblicati dalla showgirl argentina sul suo profilo Instagram, e precisamente tra le Instagram stories, per molti si celerebbe l'indiscrezione secondo cui Belen Rodriguez sarebbe in attesa di un altro figlio da Stefano De Martino, un dettaglio che potrebbe rivelarsi il vero motivo legato al ritorno di fiamma della coppia.

Belen Rodriguez è incinta di Stefano De Martino? Le romantiche immagini della coppia

La conduttrice di Colorado ha voluto condividere con i suoi follower un video che la immortala mentre è in dolce compagnia con il padre di suo figlio, Santiago: sono bastate le dolci immagini che ritraggono Belen Rodriguez tra le braccia del suo ritrovato consorte e le loro mani che carezzano il pancino di lei, a riaccendere il pettegolezzo sul conto della coppia, che potrebbe essere nuovamente in attesa della cicogna. Secondo molti internauti Belen starebbe nascondendo la notizia di una seconda gravidanza.

In una recente intervista rilasciata al magazine "Oggi", l'ex-pupillo di Maria De Filippi ha fatto sapere di essere molto felice insieme alla showgirl argentina: " Con Belen? “Sono felice. Sto ricostruendo la mia vita”- ha confidato l’ex ballerino professionista di Amici.