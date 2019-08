"Belen Rodriguez è incinta?". Ma la risposta di Stefano De Martino non convince

Da diversi giorni circola ovunque in rete l'indiscrezione che vedrebbe la coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino in procinto di avere un secondo bambino. Il rumor in questione è stato alimentato dagli ultimi particolari forniti da DiPiù magazine, secondo cui lo showman De Martino avrebbe annunciato la notizia dell'arrivo del suo secondo figlio ad alcuni amici stretti, tra cui alcuni amici di Amici di Maria De Filippi. Ma lo stesso De Martino avrebbe a quanto pare smentito tutto.

Stefano De Martino smentisce la news su Belen Rodriguez

In una serata-evento tenutasi alle Dune Beach, presso Palinuro, nella frazione Centola, a Salerno, una donna ha chiesto a De Martino se Belen fosse davvero incinta. E la risposta del conduttore di Made in Sud è stata immediata. Ma ha lasciato qualche dubbio.

"Ti posso fare una domanda - si è così rivolta la spettatrice a De Martino -. Ma Belen è incinta?". Stefano De Martino ha scosso il capo e ha sorriso. Una reazione quest'ultima che potrebbe smentire del tutto la notizia che vedrebbe Belen in attesa di un altro figlio, dopo il primogenito Santiago, ma che sembra non convincere molto. Anche perché secondo Di Più, De Martino e la Rodriguez starebbero mantenendo il massimo riserbo, nell'attesa che la possibile neo-mamma superi il terzo mese di gravidanza.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?