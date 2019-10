Belen Rodriguez a Mattino 5: "Non mi risposo con Stefano"

Belen Rodriguez è una delle donne più apprezzate del mondo dello spettacolo italiano soprattutto per la sua bellezza. Negli ultimi mesi sta facendo molto parlare per il ritrovato rapporto con Stefano De Martino, suo marito con il quale fa di nuovo coppia fissa dopo anni di separazione.

La showgirl è intervenuta telefonicamente in queste ore nel salotto di Federica Panicucci a Mattino5 per parlare del difficile rapporto che ha sempre avuto con i paparazzi. Purtroppo, per i personaggi noti, quello di essere seguiti dai fotografi fa parte del loro lavoro, è il rovescio della medaglia della fama e del successo. I personaggi noti lo sono anche grazie alle immagini che vengono condivise sui rotocalchi e sui siti di gossip, grazie al lavoro dei giornalisti che spendono tempo e lavoro per raccontare le loro vite, dando ai fan la possibilità di conoscere degli aspetti delle loro vite.