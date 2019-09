Belen Rodriguez si sbottona su Instgram e regala i fan caldissime emozioni

Chi è la vera regina di erotismo e sensualità? La risposta è molto semplice. Belen Rodriguez ad oggi è un’icona del mondo dello spettacolo e dei social, capace di emozionare i fan con una semplice foto pubblicata su instagram. E dopo gli scatti bollenti dalla sua vacanza con Stefano de Martino, la showgirl non smette di mandare in tilt i social, condividendo una foto bollente che ha totalizzato più di 300mila like.

La foto in questione è in bianco e nero. Belen Rodriguez ha in un volto un’espressione serie e compita; capelli raccolti in un piccolo chignon, labbra socchiuse e pelle liscia come una rosa. Il particolare che ha scaldato l’atmosfera? La showgirl indossa una sola camicia bianca che lascia intravedere tutta la sua bellezza. È sbottonata all’altezza del seno e Belen copre le sue nudità con il palmo delle mani. Come sempre viene sommersa da centinai di commenti che esaltano la sua sensualissima bellezza. Viene definita la "statuaria Belen".

Per una volta la foto mette a tacere i rumor e i pettegolezzi di una seconda gravidanza. Un’indiscrezione che da settimane sta popolando le prime pagine dei giornali di gossip. Foto hot a parte, per Belen Rodriguez si prospetta un autunno altrettanto bollente. Per ora dal prossimo tre settembre sarà su Rai Due insieme a De Martino per il “Festival di Castrocaro”.