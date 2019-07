Belen Rodriguez con un tanga leopardato infiamma Ibiza

Da qualche giorno sulle cronache rosa impazza la notizia della presunta gravidanza di Belen Rodriguez dopo la pubblicazione di alcune foto del settimanale Oggi in cui la showgirl argentina mostra un pancino sospetto. In questi giorni Belen con il marito Stefano De Martino e il loro bambino Santiago si trovano a Ibiza per le vacanze estive e non mancano di condividere immagini romantiche e divertenti. La coppia ha ritrovato la sua armonia dopo diversi anni di lontananza e ora sembrano più uniti e innamorati che mai. Il loro è ormai un amore maturo, frutto della piena consapevolezza dei sentimenti e dell'amore che li lega.

Tuttavia Belen non dimentica mai il suo lato sensuale e seducente e così, ogni tanto, condivide immagini bollenti che accrescono ancor di più la sensazione di calore dei suoi fan in questa rovente estate 2019. L'ultima immagine hot risale a poche ore fa, Belen sa di piacere e di avere un fisico mozzafiato e gioca d'astuzia con i suoi follower, mostrandosi in pose che ne esaltano le curve. L'ultimo scatto la vede ritratta di spalle, presumibilmente dal marito, mentre si accinge a entrare in piscina. Belen Rodriguez è di schiena ma si intuisce l'assenza del reggiseno ma, soprattutto, quel che salta maggiormente agli occhi è il suo fondoschiena, incorniciato da un tanga leopardato.

La pelle abbronzata della showgirl, strategicamente bagnata, brilla al sole e regala uno scatto patinato mozzafiato. Un'immagine estiva e sensuale, non volgare, che esalta per l'ennesima volta la bellezza del corpo della moglie di De Martino. Ovviamente la foto ha fatto il pieno di like, superando abbondantemente quota 400 mila e si avvia a crescere ancora. Per la maggior parte i commenti sono positivi ma non mancano quelli di chi preferirebbe vedere altro di Belen Rodriguez che, secondo alcuni, condivide troppe foto del suo lato B.