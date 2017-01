Belen smentisce la crisi con Iannone e pubblica una foto da 40 mila "like"

Belen Rodriguez toglie qualunque tipo di dubbio a tutti quelli che pensavano che la sua storia con Andrea Iannone fosse arrivata al capolinea e su Instgram pubblica un serie di foto con il pilota di MotoGp.

Iannone ha conquistato il cuore della bella argentina e difficilmente lo lascerà al primo che passa o a chi si ripresenta (Stefano De Martino, ndr). E se per qualche tempo i due non hanno pubblicato foto assime, ora Belen ha condiviso tramite il suo profilo ufficiale di Instagram una serie di scatti suoi, di Iannone e di loro due insieme.

In un'immagine dove si mostra sul letto, scrive: " L'amore non é difesa é nutrizione. L'amore é accettazione, approvazione, stima ". Poco dopo ne pubblica un'altra dove si intravede un suo piede e in primo piano c'è il fidanzato Andrea Iannone. La foto da 40 mila "like" ha conquistato i fan che si dicono felici per la coppia. Poi ancor una sua foto sensualissma dal letto con la quale augura buona notte a tutti e infine una del pilota.

Belen Rodriguez ha deciso: non ha intenzione di tornare sui suoi passi nonostante la dichiarazione d'amore di Stefano De Martino l'abbia fatta parecchio pensare. Vuole viversi completamente le nuova storia con Iannone che magari, come lei stessa ha confessto nel corso de L'Intervista di Maurizio Costanzo, porterà al concepimento di un altro figlio. (Guarda la foto)