Bella Hadid è la donna più bella del mondo, lo prova una ricerca scientifica

Secondo quanto riportato dal “Daily Mail”, la top model Bella Hadid è stata ufficialmente dichiarata “ la donna più bella del mondo ”. Secondo la scienza, nel rispetto del canone della sezione aurea, la splendida modella americana possederebbe il volto perfetto. Per gli antichi greci l'apoteosi della bellezza era, infatti, data dall'armonia e dalla proporzione delle parti, ottenibile attraverso la formula matematica e geometrica più antica al mondo, per l’appunto quella della sezione aurea. Ed è proprio affidandosi alla validità di questa formula, ritenuta applicabile ancor oggi, e mappando i volti di alcune delle donne più famose del mondo, un team di scienziati del “ London Center for Advanced Facial Cosmetic & Plastic Surgery ” hanno stilato una classifica delle dieci donne che grazie alla forma, dimensione e proporzioni del proprio volto si avvicinano il più possibile ai canoni estetici dell’ideale di bellezza greca.

E secondo questi canoni Bella Hadid risulta essere in cima alla lista, battendo sua sorella, Gigi Hadid, così come Beyoncé, Cara Delevingne e Katy Perry. La 23enne avrebbe ottenuto l'incredibile valutazione del 94,35% grazie al suo mento, la posizione degli occhi e la fronte, tutti simmetrici e armoniosi. Al secondo posto di questa classifica che non tiene in alcun conto fascino e personalità, ma segue solo una formula matematica per decretare ‘scientificamente’ la più bella del reame, troviamo Beyoncé, seguita da Amber Heard, Ariana Grande e Taylor Swift, mentre Kate Moss è solo sesta. Completano la classifica Scarlett Johansson, Natalie Portman, Katy Perry e Cara Delevingne che con il punteggio di 89, 9 % si piazza all’ultimo posto.

L'elenco è stato compilato utilizzando le più recenti tecniche di mappatura computerizzata da un team guidato dal chirurgo estetico del viso Julian De Silva che spiega che “ Bella Hadid non eccelle in tutto, semplicemente ha la media più alta nella somma delle diverse parti del suo viso calcolata in base alla sezione aurea ”.

Per la cronaca la dottoressa Julian De Silva per stilare la sua classifica ha individuato dieci star che avevano il naso, gli occhi, le sopracciglia, il mento, le labbra, la fronte e la faccia più prossime alla sezione aurea e se Bella Hadid ha un mento perfetto al 99,7 per cento, è pur vero che gli occhi perfetti appartengono a Scarlett Johansson (99,9 per cento), le labbra a Cara Delevingne (98,5 per cento), il naso ad Amber Heard (99,7 per cento), la fronte a Kate Moss (98,8 per cento) e la forma del viso a Beyoncé (99,6 per cento).



