Bella Hadid e The Weeknd tornano insieme

Nuovo capitolo d'amore per la coppia composta da Bella Hadid e dal cantante The Weeknd: dopo l'ultima separazione che risale ad agosto, i due sembrano aver ritrovato la passione di un tempo. Un percorso emotivo piuttosto turbolento, quello nato nel 2015, e che li ha spinti verso molte separazioni e riavvicinamenti, con tanto di messaggi e frasi romantiche su Instagram. A testimonianza della nuova reunion ci sarebbe un messaggio che l'artista, noto come Abel Tesfaye, avrebbe lasciato sotto la foto Instagram del 23esimo compleanno di Bella Hadid.

Visualizza questo post su Instagram 23 Un post condiviso da (@bellahadid) in data: 11 Ott 2019 alle ore 4:16 PDT

Non solo un frase romantica, ma anche alcune immagini catturate dai paparazzi presenti fuori dal locale dove la modella stava festeggiando con la famiglia: la madre Yolanda, la sorella e modella Gigi Hadid, il fratello Anwar e la sua fidanzata e cantante Dua Lipa. The Weeknd avrebbe raggiunto la comitiva e festeggiato con loro, per poi lasciare il locale in compagnia della fidanzata e fare ritorno all'appartamento condiviso da entrambi.

La coppia è apparsa felice e molto unita, forte di questo nuovo riavvicinamento a cui avrebbero lavorato entrambi con costanza. Questa volta vorrebbero vivere il tutto con maggiore riserbo e discrezione, proteggendo il loro privato da occhi indiscreti, così da proseguire insieme nel cammino. Una storia d'amore degna delle montagne russe, inziata nel 2015 ma che li ha visti lasciarsi e ritrovarsi più volte, fino all'ultimo riavvicinamento di pochi giorni fa.

