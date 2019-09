Bella Thorne premiata da Pornhub come miglior regista esordiente di un porno

Bella Thorne sta per ricevere il suo primo premio importante. Ciò che è interessante notare, tuttavia, è che il riconoscimento dato all'attrice lanciata dall'universo Disney è un premio consegnato da Pornhub, il noto portale dedicato al porno e ai film e video per adulti.

Come viene riportato da TMZ, Bella Thorne verrà premiata per il suo debutto alla regia per il film porno dal titolo Her and Him, che vede come protagonisti le note star del porno Abella Danger e Small Hands. La trama della pellicola ruota intorno a un ragazzo che quasi inciampa in uno scioccante messaggio sul cellulare della ragazza che, naturalmente, porterà ad un incontro sessuale alquanto spinto.

Bella Thorne sarà premiata al 2nd Annual Pornhub Awards Show, che avrà luogo il prossimo mese. Lecito aspettarsi che l'attrice e ora regista salga sul palco della kermesse per ritirare di persona questo premio che riconosce il suo talento come regista di film destinati al solo pubblico adulto.

Non molto tempo fa Bella Thorne era stata al centro di un piccolo mistero: le avevano infatti hackerato il telefono, mettendo online molte delle sue immagini private. L'accaduto sembrava aver scosso molto l'attrice, ma sembra comunque aver superato il trauma e aver trovato un altro sentiero da seguire nella vita.

Segui già la nuova pagina gossip de ilGiornale.it