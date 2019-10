Bella Thorne presenta la sua nuova fidanzata e i social si scatenano

Bella Thorne ha presentato la sua nuova fidanzata su Intagram. Come prevedibile, gli utenti si sono scatenati e le foto sono diventate virali.

L'attrice 21enne ha ammesso, così, di avere una relazione sentimentale poliamorosa. Qualche mese fa, infatti, Bella era stata sorpresa a baciare il cantante italiano Benjamin Mascolo, del duo Benji e Fede, con il quale ha mantenuto poi una relazione. Ora, però, spunta una ragazza ed è la stessa attrice americana a presentarla su Instagram, con tanto di foto.

Le immagini mostrano le due ragazze abbracciate. Entrambe sono in topless, ma il seno è nascosto dall'abbraccio, come anche il viso della ragazza. " È molto carina - scrive Bella nella didascalia- la prima ragazza con cui sono uscita che è timida davanti a una macchina fotografica" .