Bella Thorne ritira il premio Pornhub: "Volevo un horror, poi ho cambiato idea"

Dopo l’annuncio del mese scorso, ecco arrivare il premio tanto annunciato. Bella Thorne è la migliore regista porno esordiente dell’anno e può così dire addio per sempre al suo passato da stellina Disney. L'ex attrice di “Shake It Up”, che ha recitato al fianco di Zendaya a Disney Channel, ha collaborato con Pornhub per realizzare il suo primo film porno “Her & Him”.

Il suo lavoro ha talmente convinto gli addetti ai lavori che ieri l’hanno premiata con il "Vision Award”, premio annuale istituito dal famoso sito per adulti.

Bella Thorne ha vinto come “Miglior regista” grazie a un film nella cui sinossi si legge: “ E’ la storia di un ventenne timido e nervoso che riceve un misterioso sms da parte della sua ragazza e, interrompendo la sua routine quotidiana, la raggiunge, trasformando il loor incontro in qualcosa di sessualmente fuori controllo ”. Il film è interpretato dalle pornostar Abella Danger e Small Hands, oltre che dal rapper Mod Sun, che è anche l'ex fidanzato di Bella Thorne e che si è prestato volentieri a questa esperienza del tutto inedita.

Il film, che segna il debutto alla regia di Bella Thorne, è stato presentato in anteprima in Germania il mese scorso all' "Oldenburg Film Festival" ed è ora disponibile su Pornhub dove il numero delle visualizzazioni cresce di ora in ora e pare inarrestabile grazie al fatto che tutti si chiedono cosa la mente di una ex protagonista di uno show per bambini abbia partorito non solo per esordire nel porno, ma addirittura per vincere come miglior regista. La curiosità è tanta.

Bella, che ha pubblicato su Instagram il video della cerimonia di premiazione e alcune sue foto in un look sfavillante total black, ha recentemente parlato della sua decisione di entrare nel porno raccontando a “LadBible”: " Beh, nelle riprese volevo mostrare com’è la vita reale. Sono stata me stessa. Non avevo mai pensato di filmare qualcosa prima d’ora e questo è stato il mio primo cortometraggio in generale. È interessante che la prima cosa che ho davvero diretto in vita mia abbia a che fare con così tanto sesso… Quello del porno è un ambiente abbastanza divertente ”.