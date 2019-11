Bella Thorne nuda sotto la doccia

Bella Thorne, l'attrice lanciata dalla scuderia della Walt Disney e diventata una regista di film erotici, ha fatto impazzire il web pubblicando un piccolo video dove si mostra sotto la doccia. L'attrice, infatti, con un braccio a coprirle il più possibile il seno, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una clip dove con la scusa di mostrare la lunghezza dei suoi capelli, si mostra bagnata sotto la doccia, nuda, con il trucco sul volto.

La didascalia che accompagna il video recita: "Ad agosto dello scorso anno i miei capelli sono stati tagliati al collo per un film ... e sembrava che non stessero più ricrescendo... ma guardate ora quanto sono lunghi! L'ho fatto senza decolorazione, senza dolpi di sole e, soprattutto, senza extension! A parte ora, in cui i miei capelli sono verdi per un altro film. Volevo che i miei capelli ricrescessero lunghi, dal giorno in cui me li hanno tagliati veramente corti... e poi essere costretta a mettere le extesion per far sì che sembrassero ancora della loro lunghezza originale... Mi ci è voluto davvero tanto per sentirmi sicura a mostrarmi senza di esse... ma adesso guardate quanto sono lunghi. Sono davvero fiera".

Nonostante la spiegazione di Bella Thorne, rispetto al sentirsi insicura con i capelli corti e la gioia di averli di nuovo abbastanza lunghi, i follower dell'attrice hanno mostrato apprezzamenti soprattutto per il modo in cui Bella Thorne ha deciso di mostrare i suoi capelli. Da chi scrive: "Sei veramente hot" a chi commenta: "Sei sexy come l'inferno" a chi, invece, ha visto della malizia: "Perciò ti sei presa del tempo per scrivere tutto questo papiro giusto per giustificare che stavi postando un video di te nuda?" .

Bella Thorne, oltretutto, aveva già avuto a che fare con il nudo quando il suo telefono era stato hackerato e alcune delle sue immagini intime erano state date in pasto alla stampa o quando si era mostrata in topless. Ma d'altra parte l'attrice è un'interprete che ha sempre giocato sul filo della provocazione. Lo dimostra il fatto di aver scelto di tentare la carriera di regista di film porno, per cui ha vinto anche un premio da Pornhub come miglior regista esordiente.

