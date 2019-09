Benedetta Mazza derubata in treno: portati via valigia e soldi

Spiacevole disavventura per la showgirl Benedetta Mazza mentre stata viaggiando verso Roma a bordo di un treno veloce. La modella, ed ex concorrente del GF Vip, si stava recando nella capitale per assistere alla prima puntata di "Tale e Quale Show". La Mazza era partita da Reggio Emilia con un carico di bagagli composto da due valigie, un beauty e una borsa. Una volta a bordo del convoglio, però, qualcuno ha pensato bene di rubarle le valigie. Su Instagram la modella, ironicamente, ha pubblicato un post scrivendo: " La donna con la valigia. Prima che mi rubassero la valigia. L’ ronia salverà il mondo... così dicono ".



Benedetta Mazza, una delle modelle più belle della nostra televisione, ha poi raccontato il brutto episodio attraverso le storie del suo profilo Instagram: " Sono montata su un treno ad alta velocità e avevo con me due valigie e un beauty oltre alla borsa, mi siedo e ve la faccio breve mi hanno rubato la valigia. Guarda caso quella con la maggior parte dei miei averi. Ok che prendo tutto con filosofia ma i miei migliori auguri vanno a questa infelice persona che spero che con borsa e scarpe possa campare altri 100 anni". Nel bagaglio pare, infatti, che la showgirl avesse messo le cose più costose e anche i soldi. Il fattaccio non le ha però impedito di assistere alla prima del programma Rai di Carlo Conti per sostenere i nuovi concorrenti.