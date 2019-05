Benedetta Mazza, la sua quinta di reggiseno ipnotizza i fan

Benedetta Mazza è una ragazza con un fisico da urlo letteralmente. E non ha assolutamente paura di metterlo in mostra. Non per niente, durante la sua carriera professionale la bella parmense ha partecipato a Miss Italia 2008 classificandosi al quinto posto. Ma se questo è il passato, anche al presente Benedetta non perde occasione per mettere in risalto la sua stupenda forma fisica. Ultimamente, infatti, ha postato su Instagram una foto veramente sensuale e che evidenzia, in modo particolare, il seno.

Benedetta Mazza: una quinta di seno

Nella foto postata su Instagram Benedetta porta della biancheria intima di pizzo nero estremamente sexy. Anche perché ha un seno estremamente prosperoso che, inevitabilmente, risalta. Tanto più che la bella conduttrice televisiva ha allegato alla foto un lungo commento esplicativo che dice: "Ragazze voglio condividere con voi un segreto… Finalmente ho trovato il mio reggiseno da Intimissimi! Come sapete avendo una coppa E è sempre stato difficile trovare dei reggiseni confortevoli ma anche femminili. Da oggi ho un nuovo must have per me è per tutte voi”. Ecco dunque che, scovato il reggiseno adatto alle sue curve generose, ha fatto da testimonial alla sensuale lingerie, posando con indosso uno slip nero in pizzo ed il reggiseno coordinato che ‘raccoglie’ in maniera sapiente il suo generoso décolleté. Il risultato? Pioggia di complimenti per lei e migliaia di like.

Una foto del genere, sicuramente, fa capire a molti follower della bella ex professoressa de L'Eredità come mai qualche tempo fa Benedetta Mazza fosse al centro del gossip dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. L'attenzione del pubblico era stata calamitata dal suo presunto flirt con il modello Stefano Sala. In realtà lui, dopo un breve periodo di rottura, è tornato insieme alla sexy collega Dasha. E quella che doveva essere una amicizia ‘amorosa’ con Benedetta non si è trasformata – come tanti fan della pseudo coppia speravano – in una love story. Ma la bella conduttrice avrebbe smentito ogni ulteriore coinvolgimento. Ora tra i due non ci sarebbe più nulla.

