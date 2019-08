Benedetta Parodi e Fabio Caressa troppo magri. I fan: "Sembrate malati"

Impazza la bufera sotto una recente foto di Benedetta Parodi e di suo marito Fabio Caressa condivisa sui social dalla giornalista e conduttrice. I due sono molto affiatati e non sono rare le fotografie insieme. Lo scatto “incriminato” li vede sorridenti, entrambi vestiti di bianco e molto abbronzati.

Il dettaglio che non è sfuggito ai tantissimi utenti che hanno commentato e messo like al post condiviso su Instagram è la magrezza di Benedetta Parodi e di suo marito. La conduttrice appare effettivamente più longilinea rispetto alle ultime apparizioni televisive, così come Fabio Caressa sembra abbia perso diversi chili. Quel che ha maggiormente colpito la curiosità di chi ha commentato è che Benedetta Parodi da ormai tantissimi anni si occupa di cucina in televisione. Le sue ricette sono sempre state molto seguite e amate dal pubblico, che oggi si chiede quale sia il segreto per cucinare (e mangiare) gli ottimi manicaretti proposti dalla sorella di Cristina e al tempo stesso dimagrire. “ Il Caressa è proprio dimagrito, ma come ha fatto a non mangiare se cucini cosí bene? ”, ha scritto una ragazza sotto la foto, a cui si è unita un'altra: “ Fabio lo vedo un po' "tiratino" direi che un bel piattone di pasta ci vuole buone vacanze anche a voi ”

Sono tantissimi anche i commenti che evidenziano una certa preoccupazione per le condizioni di salute della coppia, in particolare di Fabio Caressa che tra i due sembra essere quello maggiormente dimagrito. Una ragazza scrive: “ Ma sta male il Caressa? Troppo magro spero non ci siano problemi ” e un altro commenta: “ Ma noooo sembrano malati tutti e due sono magrissimi...ma come si fa a dire che stanno bene ..io non ci riesco.... ” Ovviamente non mancano anche i commenti positivi e si sostegno per la coppia da parte dei loro fan: “ Quanti commenti brutti! Che tristezza! Io invece la prima cosa che ho pensato è stata:”guarda che bella coppia”! Il mondo è proprio cattivo! ”

Per ora Benedetta Parodi e suo marito non hanno replicato o tranquillizzato i fan che sono in pensiero per la loro salute, preferendo l'arma del silenzio per far scemare il clamore mediatico.