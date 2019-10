Benedetta Parodi: "L’incidente di Lady Di e Al Fayed la mia occasione"

Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, Benedetta Parodi si è sottoposta al gioco de La Cassettiera ripercorrendo alcuni dei momenti salienti della sua carriera: dagli inizi come collaboratrice esterna passando per l’esperienza a Studio Aperto e il successo di Cotto e Mangiato.

“ Quando ero all’Università lavoravo per Il Giornale di Montanelli – ha raccontato la Parodi - . Non lo incontrai mai ma mi sarebbe piaciuto molto. Ero una collaboratrice esterna e non ho mai avuto la fortuna di incontrarlo ”. Dopo la gavetta, per lei sono arrivati i primi riconoscimenti e nel 2001 fu lei a ritirare il premio per il Tg Studio Aperto in onda su Italia 1. Rivedendo quelle immagini, Benedetta Parodi ha rivelato che, ai tempi, si occupava di cronaca rosa con un occhio particolare alla storia tra Lady Diana e Dodi Al Fayed. Il giorno della loro morte, però, rappresentò la sua occasione dal punto di vista professionale.