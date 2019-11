Benedetta Parodi pubblica la foto della tavola allestita. Ma un dettaglio non sfugge

Apparecchiare la tavola si sa è un'arte. Dovrebbe saperlo bene Benedetta Parodi regina indiscussa della cucina in televisione. Se a sbagliare ci si mette anche lei, apriti cielo. Nell'ultimo post social pubblicato dalla conduttrice di Real Time, la Parodi è stata presa in giro dai suoi fan per la disposizione di bicchieri e forchette. La presentatrice, infatti, ha condiviso su Instagram uno scatto della tavola apparecchiata per una cenetta con amici. Una foto semplice ed elegante dove tutto, all'apparenza, sembrava impeccabile.

Il galateo, però, impone rigide regole sulla disposizione di ogni singolo utensile sulla tavola allestita. Soprattutto se a cena si hanno ospiti. Benedetta Parodi ha avuto, quindi, una caduta di stile compiendo, a quanto pare, qualche piccolo errore. Pignoli e puntigliosi come sempre, i suoi seguaci non si sono risparmiati e hanno punzecchiato Benedetta Parodi prima sul posizionamento delle posate e poi su quello dei bicchieri: " Brava, piccolo dettaglio...la forchetta di sx va messa più alta e il bicchiere dell'acqua sulla dx sopra la punta del coltello... ", " I bicchieri non sono al posto che dovrebbero ", " Bella tavola, ma i bicchieri vanno un po' più sulla destra ".

La simpatica polemica ha tirato in ballo anche Csaba Della Zorza, che su Real Time conduce il programma "Cortesie per gli ospiti". Un'utente ricorda che: " Csaba non approverebbe di sicuro la posizione del cucchiaino e dei calici, ormai è una fissa ". Come se tutto questo non bastasse, l'ironico accanimento sulla conduttrice di Bake Off si è spostato su un altro dettaglio della foto.