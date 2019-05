Benji e Fede sono tornati: nuovo look e nuova hit per l'estate

Benji e Fede sono tornati più carichi che mai. Solo pochi mesi fa i due salutavano i fan per prendersi una pausa dalla scena musicale, ma la lontananza è durata poco tempo. Dopo la parentesi dedicata ai viaggi di Federico con la sua Paola Di Benedetto e l’esperienza americana di Benjiamin, il duo pop idolo dei teenagers è tornato a suonare nelle radio con il nuovo travolgente pezzo "Dove e Quando", una canzone tutta da ballare che si preannuncia come nuovo tormentone estivo.

Il ritorno alla musica di Federico Rossi e Benjiamin Mascolo appare, però, fine a se stesso: non sono previsti infatti né album né tour nei prossimi mesi. Benji e Fede hanno voluto, in realtà, fare un regalo ai tanti fan e follower che avevano preso male il loro addio musicale, dopo il successo dell’ultimo album e del tour conclusosi a febbraio. Il lancio della nuovissima hit, un brano che vede la collaborazione con Merk & Kremont, è avvenuto nella nottata e la coppia ha festeggiato il ritorno sulla scena con una cena tra amici.

Benji e Fede hanno però deciso di dare un taglio con il passato anche per quanto riguarda il look e in fatto di capelli si sono dati letteralmente il cambio. Fede è tornato al suo colore naturale, il castano, mentre Benji ha abbandonato lo scuro per concedersi uno stravagante biondo. Sarà colpa della sua ultima fiamma, la cantante americana Bella Thorne con la quale è stato paparazzato di recente al Coachella e in altre occasioni, famosa per il suoi capelli rosso fuoco?

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?