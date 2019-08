Benji risponde agli hater: "Mi accusano di sfruttare la bisessualità di Bella per farlo a 3"

Dopo essersi aggiudicati il doppio disco di platino per la hit estiva Dove e quando, il duo musicale Benji e Fede è finito al centro del gossip. Questa volta i due cantanti, molto amati dai teenager di oggi, fanno parlare di sé per uno sfogo di Benji avvenuto nel cuore della notte.

Benjamin Mascolo sentiva la necessità di rispondere alle indiscrezioni, principalmente riportate dagli hater, secondo cui lui sarebbe un omofobo e intenderebbe servirsi della bisessualità dichiarata della sua fidanzata, Bella Thorne, al mero scopo di consumare rapporti intimi a 3. E Benji ha deciso di mettere a tacere gli ultimi gossip lanciati sul suo conto.

Lo sfogo del membro di Benji e Fede

"Di solito non rispondo alle stron**te che gli hater scrivono nei commenti – esordisce così il cantante Benji alle tre del mattino, in un tweet -. Ma considerando che c’è la mia ragazza di mezzo devo alzarmi e combattere per i commenti feroci ed eccessivi che leggo e mi sento obbligato a scrivere queste parole. La mia fidanzata è pansessuale e ha trascorso diverse notti nel letto con me, piangendo e spiegandomi la battaglia per i diritti LGBTQ, affinché tutti siano considerati uguali". Poi Mascolo si dichiara contro ogni tipo di etichette sociali e social: "Ho letto diversi commenti e articoli online che dicono che io sarei omofobo e che starei con la mia ragazza solo per fare sesso a tre, sfruttando così la sua bisessualità. Tutte queste cose sono stro**ate e ancora una volta innalzano il muro tra le persone uguali (sì, siamo tutti esseri umani), che così continuano a essere etichettati come diversi dalla società".

Benji e la sua Bella, stella di Disney Channel, hanno festeggiato a Los Angeles insieme a Federico Rossi in arte Fede, per il conseguimento della doppia certificazione di platino ottenuta dal singolo estivo del duo Benji e Fede, dal titolo Dove e quando. E la Thorne, intanto, si prepara per una versione hot e sadomaso di Romeo e Giulietta.