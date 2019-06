Benjiamin al Pride di Modena: "La mia ragazza è bisessuale"

Il primo giugno a Modena si è svolto il "Pride 2019" e all’evento che ha colorato le vie della città erano presenti anche Benji e Fede, ospiti degli organizzatori. Sul palco Benjiamin Mascolo ha però sorpreso tutti dichiarando: "La mia ragazza è bisessuale, non mi è mai successo ma è una cosa incredibile e bellissima. Sono orgoglioso di lei e di tutte le persone che hanno trovato il coraggio di fare coming out, stiamo camminando tutti nella stessa direzione".

Un fatto già noto, quello della bisessualità della cantante e ballerina Bella Thorne (che lo aveva svelato attraverso Twitter nel 2016) ma che il cantante italiano ha voluto condividere con il pubblico del Pride per portare una sua testimonianza diretta sul tema. Con le sue parole Benji ha così ufficializzato la relazione con la cantante americana Bella Thorne, con la quale era stato beccato dai paparazzi diverse settimane fa a Los Angeles, dove lei vive e lavora. Una conoscenza la loro che dura da anni, ma che solo in questi ultimi mesi si è trasformata in qualcosa di più profondo.



Benjiamin Mascolo ha però voluto ribadire il concetto anche attraverso il suo profilo Instagram, pubblicando un messaggio forte: "La mia ragazza è bisessuale. Questo è il primo pensiero che mi è venuto in mente quando ero in volo per Los Angeles la settimana scorsa e stavo pensando a cosa dire al Pride di Modena, tenutosi oggi 1 giugno. Ho provato ad affrontare questo importante argomento in maniera semplice, sincera e diretta, e non con il solito discorsetto costruito a tavolino e improntato unicamente sul "morally" e "politically" correct. È stato un onore salire sul palco e dare voce al nostro punto di vista, grazie di cuore agli organizzatori e tutti i partecipanti di questo bellissimo Pride!!".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?